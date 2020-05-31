الرياض 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسعاد منسوبو الجامعة السعودية الالكترونية اليوم إلى العمل في مقر الجامعة بعد فترة التوقف الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من كورونا، وأقيم حفل معايدة افتراضي بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومشرفي الفروع وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة في الفروع من موظفين وموظفات.وقدم رئيس الجامعة التهنئة لمنسوبي الجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والعودة إلى العمل، وقال " نعود اليوم بعد العيد ونحن فائزون ولله الحمد، فقد فزنا باتساع الوعي في المجتمع، والوعي بأنفسنا وبأهالينا وأوطاننا وصحتنا وصحة مجتمعنا، وبحكمة قيادتنا وحرصهم واهتمامهم بالمواطنين."وقدم رئيس الجامعة شكره لمنسوبي ومنسوبات الجامعة نظير جهودهم التي بذلوها خلال فترة الجائحة، داعياً الجميع للالتزام بالتعليمات التي صدرت من الدولة واتباع الإجراءات الاحترازية للإسهام في الحد من انتشار الفيروس، والحرص على أنفسهم وأهاليهم وعلى زملائهم في العمل.وأوضح أن الجامعة الإلكترونية حققت ولله الحمد نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وفي هذه الأزمة أظهرت قدرة نظامها المرن وبنيتها التحتية والتقنية المتقدمة لتقدم العديد من الخدمات لمختلف الجامعات السعودية، ولتحقق هدفها أن تكون رائدة في مجال التعليم الإلكتروني في المملكة.من جهتها ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة مي بنت سالم النباهين كلمة قدمت خلالها التهنئة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، بمناسبة عيد الفطر، داعية الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.بدروه ألقى عميد الموارد البشرية الدكتور عبد العزيز بن سليمان الدويش كلمة هنأ خلالها منسوبي ومنسوبات الجامعة داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقياهم.//انتهى//15:20ت م0145