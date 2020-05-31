الباحة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسفتحت الجوامع والمساجد بمنطقة الباحة اليوم، أبوابها أمام المصلين بعد أن تم الرفع عن إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –.واستقبلت الجوامع والمساجد المصلين بعد أن تم أخذ العديد من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تهيئتها لاستقبال المصلين وتعقيمها من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسبقا بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها والجمعيات التطوعية، والتأكد من وضع الملصقات في الصفوف التي تحدد مكان وقوف المصلين ووضع المعقمات أمام أبواب الدخول واللافتات التي تحمل التعليمات المتبعة لأداء الصلوات في المساجد .كما تقيد أئمة الجوامع والمساجد بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة ، وكذلك رفع المصاحف والكتب مؤقتا، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين المصلي والآخر، والإبقاء على فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وعد دخول الأطفال مما هم أقل من 15 عاما، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.// انتهى //15:21ت م0146