مكة المكرمة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسواكبت عدسة "واس" بالعاصمة المقدسة اليوم, عودة الحركة الاقتصادية إلى المجمعات التجارية ومحلات التجزئة والجملة والأسواق التجارية بمكة المكرمة، وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية وتنفيذ المتاجر والمحلات التعليمات والضوابط المتعلقة بتطبيق معايير السلامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل.كما قامت المراكز والمحلات التجارية بتنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف مسبقاً, وذلك بتوفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبيل التسوّق حفاظاً على سلامة الجميع, إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات المعتادة مثل قياس درجة حرارة لجميع المتسوقين، وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل.من جهتها قامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وامانة العاصمة المقدسة بجولات ميدانية لمتابعة وتقييم التزام مختلف المنشآت بالتدابير والضوابط للحدّ من جائحة فيروس كورونا المستجدّ، والتأكد من استمرار منع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل والحلاقة, والأندية الرياضية والصحية, والمراكز الترفيهية, والتأكيد على أن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية, وأن الوعي بأسباب السلامة يعدّ مطلباً أساسياً لحماية الجميع وسلامتهم.// انتهى //15:26ت م0147