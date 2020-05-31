حائل 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستقبل أكثر 3700 جامع ومسجد في منطقة حائل والمراكز والقرى التابعة لها فجر اليوم جموع المصلين المؤدين لصلاة الفجر بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض موقتاً على خلفية وباء فيروس كورونا , وسط جهود مكثفة من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة حائل لتطبيق أعلى المعايير الاحترازات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.ورصدت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) لحظة دخول جموع المصلين في انتظام واعي بمراعاتهم وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد وعدم التزاحم عند الدخول ووضع مسافة كافية بمقدار(2م) بين الصفوف لتحقيق صحة وسلامة الجميع .وعمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة على رفع المصاحف مؤقتاً ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك , بالإضافة إلى وضع لاصقات وعلامات أرضية، وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع، وفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، وتقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لعشرة دقائق، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وترك فراغ صف بعد كل صفين، وضرورة لبس الكمامات، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة .وتمت كذلك أعمال التنظيف والتعقيم للجوامع والمساجد بالتعاون مع أمانة منطقة حائل ، حيث شملت الساحات ومداخل المساجد والجوامع ، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة .// انتهـى //15:26ت م0148