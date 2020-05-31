الرياض 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واستنطلق غداً سلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 27، على مضمار دوفيل الفرنسي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.ويتضمن الكرنفال الإماراتي الفرنسي 10 أشواط من بينها شوطين لـ "الجينز" وشوط لكأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة الذي سيتجدد موعده بمشاركة النخبة من أجل التنافس على اللقب الغالي في افتتاح محطاته.وتخضع جميع سباقات الخيول في فرنسا لإجراءات احترازية وتدابير وقائية أقرتها الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية "فرانس جالوب"، وذلك دون الحضور الجماهيري، حيث تم حصر التواجد فقط على المدربين والفرسان والسياس في السباقات.ويتنافس على لقب كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية مجموعة من أقوى الخيول السريعة في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز بلغت 100 ألف يورو.وتتأهب خيول ياس العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لافتتاح سلسلة الكأس الغالية، بمشاركة الثنائي دريان وابن غدير، حيث سبق لدريان حصد المركز الأول 5 مرات، والثاني 3 مرات من أصل 11 مشاركة في سباقات المضامير الأوروبية.وفي المقابل ينتظر عشاق ومحبي سباقات الخيول في العالم انطلاقة سباقات "الإمارات جينز الفرنسي للمهور 2000 والمهرات 1000" للخيول المهجنة للفئة الأولى، وذلك بمجموع جوائز تبلغ مليون و100 ألف يورو والتي تقام برعاية كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وذلك للعام الرابع على التوالي في مضامير فرنسا بواقع مرتين في لونج شامب بباريس ومثلهما بمضمار دوفيل، كما تعد سباقات الإمارات جينز الفرنسي افتتاحية موسم السباقات الكلاسيكية والأغلى في فرنسا.ويشهد سباق "الإمارات جينز الفرنسي للمهور 2000" مشاركة 9 خيول في صراع التحدي المثير لمهور العالم الذي يقام لمسافة 1600 متر، بعمر ثلاث سنوات وبجوائز بلغت 600 ألف يورو للفئة الأولى، على مضمار دوفيل، في واحدة من أقوى مواجهات سباقات الخيل العالمية .. ويمثل خيول الإمارات، المهر فيكتور لودوروم لجودلفين، وذلك بإشراف المدرب اندريه فابر ويقوده الفارس الفرنسي ميكايل برزلونا.ويطمح فيكتور لتحقيق إنجاز والده "شمردل" والظفر بلقب (الجينز الإماراتي الفرنسي 2000 مهور) والتأكيد على قوة مسيرة أبنائه بإنجازات جديدة في السباقات العالمية، كما يوجد في قائمة المرشحين اليسون واراباهو، ويشرف على التدريب اندريه فابر، بجانب بطل الشوط التحضيري "ذا سمت" بإشراف المدرب هنري بانتيل.كما ستشارك 12 مهرة في سباق "الإمارات جينز الفرنسي 1000 للمهرات" الذي يقام لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، وذلك بقيمة تبلغ جوائز 500 ألف يورو، وتتقدم المرشحات لحصد اللقب المهرة تروبيو بطلة الشوط التحضيري ويشرف على تدريبها اندريه فابر، بجانب "دريم تو دو" وصيفة الشوط التحضيري، إضافة الى المهرة " تيكل مي جرين" ابنة سي ذا مون".وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس سمو رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة مطر سهيل اليبهوني: "بعد التنسيق المشترك مع الهيئة العليا لسباقات الخيل في فرنسا ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير السلامة الوقائية المطبقة في سباقات الخيول، وانطلاقا من التزامنا الدولي مع كافة الجهات، تقرر أن تقام النسخة السابعة والعشرين للكأس الغالية وسباقات الإمارات جينز الفرنسية بمشاركة نخبة الخيول العربية والعالمية، للتأكيد على رسالة الإمارات ودعمها المتواصل لقطاع سباقات الخيل العالمي في ظل الظروف الراهنة".بدوره أشاد مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة السباقات فيصل الرحماني بالضوابط وقواعد السلامة والإجراءات الاحترازية المتبعة في سباقات الخيول الفرنسية التي أتاحت الفرصة لاستمرارية تنظيم كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية هذا العام، مبينا أن المحطة الفرنسية تمثل نخبة السباقات في العالم.وأوضح أن مشاركة نخبة الخيول العربية والعالم في الكأس الغالية وسباقات الإمارات جينز الفرنسية خير دليل على مكانة وأهمية الحدث السنوي في خارطة سباقات الخيول العالمية، وحرص اللجنة المنظمة والتزامها تجاه أسرة الخيل الدولية.// انتهى //15:29ت م0149