صامطة 08 شوال ١٤٤١هـ الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ م واساستقبل مسلخ بلدية محافظة صامطة خلال شهر رمضان المبارك الماضي ٣٦٤٧ رأسا من الأنعام ،شملت ٢٢ رأساً من الإبل ، و ٣٥ رأساً من البقر ، إضافة إلى ٣٥٩٠ رأساً من الضأن والماعز.وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري نفذت عمليات ذبح ونحر تلك الأنعام عبر خطة تشغيلية ، وإشراف فني وإداري على المسالخ النموذجية ، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من قبل مختلف الجهات لمنع انتشار فيروس كورونا التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له.// انتهى //15:30ت م0151