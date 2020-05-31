عام / مسلخ بلدية محافظة صامطة يستقبل ٣٦٤٧ رأساً من الأنعام في شهر رمضان
الأحد 1441/10/8 هـ الموافق 2020/05/31 م واس
صامطة 08 شوال ١٤٤١هـ الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ م واس
استقبل مسلخ بلدية محافظة صامطة خلال شهر رمضان المبارك الماضي ٣٦٤٧ رأسا من الأنعام ،شملت ٢٢ رأساً من الإبل ، و ٣٥ رأساً من البقر ، إضافة إلى ٣٥٩٠ رأساً من الضأن والماعز.
وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري نفذت عمليات ذبح ونحر تلك الأنعام عبر خطة تشغيلية ، وإشراف فني وإداري على المسالخ النموذجية ، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من قبل مختلف الجهات لمنع انتشار فيروس كورونا التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له.
// انتهى //
15:30ت م
0151