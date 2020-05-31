باريس 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعلن نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا اليوم تفعيل بند الشراء في عقد استعارة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان الإيطالي.وبموجب العقد الجديد سيبقى إيكاردي في صفوف سان جيرمان حتى 30 يونيو 2024 وبات اللاعب الأرجنتيني السادس عشر الذي يحترف في صفوف سان جيرمان.وشارك إيكاردي في 31 مباراة مع سان جيرمان في موسم ( 2019 2020 ) على مستوى جميع المسابقات وسجل 20 هدفاً وصنع أربعة أخرى.// انتهى //15:33ت م0152