حضرموت 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم بتوزيع 2,624 سلة غذائية في مديريات رماه، وثمود، والقف، والسوم، التابعة لمحافظة حضرموت استفاد منها 15,744 فردًا من الفئات الأشد حاجة.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.//انتهى//15:34ت م0153