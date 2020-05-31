تونس 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل حالة إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1077 حالة مؤكدة .وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي لمتابعة انتشار الفيروس في تونس أنه تم توازيا مع ذلك تسجيل 960 حالة شفاء مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 48 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 69 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.// انتهى //15:34ت م0154