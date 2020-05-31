ينبع 08شوال 1441هـ الموافق 31مايو 2020م واساستقبلت الهيئة الملكية بينبع اليوم منسوبيها بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ورفع تعليق العمل في القطاع الحكومي وذلك وفق إجراءات التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الوقائية في مقرات العمل للحد من تفشى فيروس كورونا.وقد أنهت الهيئة الملكية بينبع مبكراً تجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان عودة الموظفين لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة وصحية.// انتهى //15:38ت م0156