نجران 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستقبلت جوامع ومساجد منطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها اليوم، المصلين، وسط التزام تام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.والتزم المصلون بلبس الكمام القماشي والطبي، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وعدم تركها بعد الصلاة، والوضوء في منازلهم، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، كما التزموا بترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلٍ وآخر، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.وأوضح المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن الفرع كثف جهوده في تهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة لاستقبال المصلين، مشيراً إلى أنه جرى إبلاغ الأئمة والخطباء والمؤذنين بفتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.// انتهى //15:44ت م0157