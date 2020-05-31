صنعاء 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 21 - 27 مايو 2020م.وراجع قسم الرعاية التكاملية 1,377 فردا، وعيادة الرعايا الصحية 718 فردا، وعيادة تضميد الجروح 236 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ 2,451 مريضا، وراجع عيادة النساء والتوليد 15 امرأة، وأجري الفحص المخبري لـ 839 مريضًا، وراجع قسم نقل الدم 8 مستفيدين، وعيادة تخطيط القلب مريضا واحدا.//انتهى//15:45ت م0158