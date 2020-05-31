أبها 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، اليوم ، عددًا من الإجراءات الاحترازية الحذرة تزامنًا مع عودة الموظفين والموظفات ، تضمنت تشكيل نقاط فحص ، وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي ، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد.وأبان المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أنه تم كذلك تطبيق سياسة الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها وفقا لما حدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب " بنين وبنات " وبما يحقق التباعد ، وتنفيذ تلك الإجراءات على مقرات الشؤون التعليمية والمساندة ، ومكاتب التعليم والمدارس ، وتنظيم خطة توعوية للموظفين والموظفات ، إضافة إلى تفعيل العمل الإلكتروني .// انتهى //15:47ت م0159