ينبع 08شوال 1441هـ الموافق 31مايو 2020م واساستأنفت إدارة التعليم بمحافظة ينبع اليوم أعمالها وذلك بعد شهرين ونصف استمرت فيها بتقديم الخدمات للمستفيدين عن بعد، وبلغت نسبة عودة الموظفين اليوم لمقرات العمل في الإدارة التعليمية والأقسام النسائية والمكاتب التعليمية حسب النسبة المحددة للأسبوع الأول من موظفي الإدارة تضمنت المساعدين وجميع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري المكاتب.وشدد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي على التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة لحضور العاملين لمقرات العمل، مقدمًا التهنئة لزملائه بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجياً من الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.وكان مدير التعليم قد شكل لجنة لاستلام ومتابعة خطط عمل الإدارات والأقسام ، التي تبدأ من اليوم وحتى تاريخ 29 شوال حسب الترتيبات التي وجهت إليها الوزارة في الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل.// انتهى //16:50ت م0198