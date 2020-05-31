أبها 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسقام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي اليوم ، بزيارات تفقدية لعدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة، والوقوف على الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية، وفق والخطط المهنية المدروسة التي قامت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة جائحة كورونا المستجد، مما أسهم في إعادة فتح المساجد والجوامع في المملكة.وأكد الغامدي أن فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ، أكمل كافة استعداداته الوقائية والاحترازية في أكثر من ١٠ آلاف مسجد وجامع بالمنطقة لاستقبال المصلين ، وذلك بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة لحماية المصلين من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم تكليف العاملين بالمساجد على تنظيفها وتعقيمها والقيام بأعمال الصيانة قبل البدء باستقبال المصلين.ولفت النظر إلى أهمية تقليل أعداد التجمعات بالجوامع لتأدية صلاة الجمعة، وتنفيذ الإجراءات والتعليمات المعمول بها، إلى جانب تطبيق الخطباء والأئمة والمؤذنين للضوابط الخاصة بالجوامع والمساجد بجميع محافظات المنطقة والمتمثلة في فتح المساجد قبل الأذان بـ (١٥) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (١٠) دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى (١٠) دقائق، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو غيرها، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.ونوه بالمتابعة المستمرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتنفيذ هذه الإجراءات والضوابط، والجهود المبذولة من وزارة الصحة والجهات المعنية في احتواء تفشي هذا الوباء ، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي قيادة المملكة الرشيدة - أيدها الله - خير الجزاء على ما تقوم به من جهود جبارة ودعم مستمر وعناية بالمواطنين والمقيمين محققين بذلك أعلى معايير الصحة، مهيباً في الوقت نفسه بجموع المصلين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المطبقة بالمساجد حفاظاً على سلامة مرتادي بيوت الله.// انتهى //17:12ت م0200