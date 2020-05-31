شقراء 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأكملت جامعة شقراء استعداداتها للعودة التدريجية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، من خلال تنظيف وتعقيم المكاتب والمباني، وتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية المختلفة ، وخطة توعوية مكثفة للعاملين والمستفيدين من خدمات الجامعة .وبدأت الجامعة بدأت في الاستعداد مبكراً لمرحلة العودة التدريجية لموظفي الجامعة من خلال عدة إجراءات وتنظيمات، منها ما يسبق دوام الموظفين في مكاتبهم كتعقيم المباني والممرات والمكاتب في مقر إدارة الجامعة والكليات في كل المحافظات والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة في توزيع الموظفين ومكاتبهم وتوفير كميات كافية من المعقمات والأدوات اللازمة، في حين أكملت العمادات والإدارات في تحديد مجموعات الموظفين الذين سيباشرون أعمالهم على ثلاث مراحل ابتداءً من اليوم الأحد .وقامت إدارة الخدمات المساندة بوضع الملصقات التوعوية والتدابير الوقائية لتوعية العاملين بمتطلبات السلامة الصحية فيما قامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الجامعي بوضع خطة وحملة توعوية شاملة للعاملين تتضمن توضيح أهم الإرشادات المتعلقة بدوام العاملين في المكاتب والخطوات التي يجب اتخاذها بما يحقق بإذن الله بيئة صحية آمنة لجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة ، وكذلك نشر وسائل التواصل للعمادات والإدارات بالجامعة لخدمة المستفيدين في أماكنهم .// انتهى //17:13ت م0203