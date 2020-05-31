الظهران 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" احتفاله بعيد الفطر المبارك لهذا العام، تحت عنوان "عيد إثراء معك في البيت " عبر موكب من الحافلات المكشوفة والمزينة جابت أحياء ست مدن في المنطقة الشرقية.وشملت الاحتفالية على مدى أربعة أيام أكثر من 20 ألف منزل في 32 حيًا من أحياء المنطقة الشرقية بمدن الخبر والدمام والظهران والقطيف وعنك وسيهات، لنشر معالم الفرح والبهجة بالعيد.وتكونت "قافلة الفرح" من أربع حافلات، قدمت العرضة السعودية كأيقونة للتراث الشعبي، وأخرى تضم عددًا من المواهب السعودية في مجال العزف الموسيقي قدموا أهم المعزوفات العالمية، واحتضنت حافلة أخرى نماذج مزينة لحلوى العيد، فيما جسّدت الحافلة الرابعة صورة جمالية وثقافية تميز المنطقة الشرقية وهي ثقافة البحر والغوص والبحث عن مصائد اللؤلؤ، عبر عدد من البحارة وهم يصدحون بأنغام الهولو واليامال البحرية.وتأتي فعاليات عيد "إثراء" امتدادًا لمبادرة "# إثراء_ معك "التي أطلقها المركز مؤخراً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار" كلنا مسؤول" لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد 19" والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام في البقاء في المنازل.// انتهى//17:17ت م0204