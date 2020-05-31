الطائف 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسبدأت جامعة الطائف اليوم تنفيذ خطتها الزمنية في العودة إلى مقرات الجامعة كافة، وذلك في إطار ما ورد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وشرعت في تطبيق النسب بما لايقل عن 50 % مع عودة مديري الإدارات كافة في الجامعة، من منسوبيها، ويراعى قدر الإمكان في تحديد النسبة حضور مساعدي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، شريطة أن يمارس بقية موظفي الإدارة أعمالهم عن بعد.وحددت الجامعة يوم الأحد القادم موعداً لحضور مديري الإدارات كافة في الجامعة، مع ما لا يقل عن 75 % من منسوبي إداراتهم، ويراعى قدر الإمكان في تحديد النسبة حضور مساعدي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، على أن يمارس بقية موظفي الإدارة أعمالهم عن بعد، فيما ستكون العودة لجميع منسوبي الجامعة في جهات عملهم بلا استثناء يوم الأحد 22 شوال الجاري.وتضمنت آلية تنفيذ خطة عودة العمل في جامعة الطائف، أن يتولى مديرو الإدارات تحديد منسوبي الجهة المتواجدين في المقارات والعاملين عن بعد خلال مراحل تنفيذ الخطة.وشددت الجامعة على ضرورة الإفصاح عن جميع الحالات المخالطة أو المشتبه فيها وألا يطالبوا بالعودة، وأن يمنحوا فترة إجازة غير محتسبة من الرصيد لمدة 14 يوماً من تاريخ صدور التقرير الطبي المعتمد.ووفقاً للخطة، يتولى مديرو الإدارات فرز ومتابعة الحالات الطبية المستثناة (حمل، وأمراض تنفسية، وأمراض نقص المناعة، والأورام، والأمراض المزمنة)، لمنحهم إجازة غير محتسبة من الرصيد لمدة 14 يوماً من تاريخ صدور التقرير الطبي المعتمد، على أن يراجع وضعهم بشكل دوري.وأوضحت جامعة الطائف أن إثبات حضور وانصراف الموظفين يكون من قبل مديري الإدارات بشكل آلي عبر النظام، وأن يتم تحديد فترات الدوام المرن من قبل مديري الإدارات - إن اقتضت الحاجة - وبشكل يتناسب مع إجمالي عدد الموظفين، على أن تلتزم الجهة بتواجد عدد كافٍ من منسوبيها خلال الفترة من 07:30 صباحاً حتى 02:30 مساء .ودعت منسوبيها كافة إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وأخذ الاحتياطات المناسبة للوضع الحالي، من حيث الالتزام بالتعقيم وبالتباعد الاجتماعي وتجنب السلام والمصافحة، ولبس الكمامات الطبية الواقية .وأكدت الجامعة عدم استقبال أي حالات مراجعة من خارج الجامعة قبل تاريخ 29 شوال الجاري، وأن تقدم الخدمات للمواطنين والمراجعين عن طريق القنوات الإلكترونية، كذلك منع تجمعات المعايدة بأي شكل من الأشكال، حفاظاً على صحة منسوبيها// انتهى //17:20ت م0206