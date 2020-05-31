أبها 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستقبلت أمانة منطقة عسير اليوم، ٥٠٪ من موظفيها وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.واتخذت الأمانة جميع الإجراءات والتدابير الوقائية أثناء دخول الموظفين لمبنى الأمانة بقياس درجات حرارة الموظفين وتوزيع المعقمات والكمامات وتوجيههم بالتباعد عن الآخرين بمسافة كافية، والابتعاد عن ملامسة الأسطح ومقابض الأبواب، إلى جانب ارتداء الكمامة القماشية والتقيد بما ورد في اللائحة من منع التجمعات والمعايدة والمصافحة وإيقاف العمل بنظام البصمة.وقامت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الفترة الماضية بتنظيف وتعقيم المباني وتجهيز كل ما يلزم من تدابير ومستلزمات حرصاً على سلامة الجميع من موظفين وعاملين وحفاظاً على الصحة العامة.// انتهى //17:46ت م0210