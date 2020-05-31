عام / الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1441/10/8 هـ الموافق 2020/05/31 م واس
عمّان 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 739 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات تعود إلى 3 من سائقي الشاحنات، أحدهم أردني واثنين أجانب، وحالتين لأردنيين قادمَين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 15 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 494 حالة .
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18:39ت م
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