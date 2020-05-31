القاهرة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسطالب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توفر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وصرفها لجميع الطواقم الطبية، مشددًا على أهمية توفير العلاج المطلوب للمصابين بفيروس "كورونا" الذين سيتم عزلهم منزلياً، وأهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع الطواقم الطبية بوزارة الصحة لمواجهة هذا الفيروس.ودعا الدكتور مدبولي -خلال اجتماع عقده اليوم مع المجموعة الطبية بالحكومة المصرية لمناقشة إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا- إلى تفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة، والمرور اليوميّ من جانب مسؤولي الجهات المختلفة -بما فيها الجهات الرقابية- على المستشفيات للتأكد من توفر المستلزمات الطبية، ووجود الطواقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات.وكلّف رئيس الوزراء المصري الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.من جهتها أوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد أن هناك ست محافظات شهدت أعلى نسبة إصابة بالفيروس وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، وذلك حتى 30 مايو الجاري بإجمالي 15415 حالة.وأضافت أن عدد المستشفيات التي تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا -بجانب مستشفيات العزل- وصل حتى الآن إلى 340 مستشفى، تضم 3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعيّ، إلى جانب 35152 سريراً بالأقسام الداخلية، موضحة أن العمل جارٍ على تجهيز 36 مستشفى إضافية لإضافتها إلى المستشفيات العاملة حالياً ليصبح إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس "كورونا" 376 مستشفى، وأن عدد وحدات الرعاية الأساسية المسؤولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي وصل إلى 5013 وحدة.من جانبه أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبد الغفار أن إجمالي عدد الحالات التي تلقت العلاج بالمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة لعزل المرضى المصابين بفيروس "كورونا" حتى 30 مايو الجاري بلغ 5651 حالة، من بينها 4093 حالة تماثلت للشفاء، و1509 حالات نشطة، و49 حالة وفاة.ونوّه الوزير المصري بأن المستشفيات الجامعية استقبلت 1132 حالة للاستفادة من الخدمات التي تُقدم للعزل الصحي والعلاجي، من بينها 529 حالة تم خروجها من تلك المستشفيات، و490 حالة مستقرة، و61 حالة موجودة بغرف الرعاية المركزة، و12 تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، و49 حالة وفاة، مبينًا أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ 26 مدينة جامعية تبلغ 38589 غرفة، و69070 سريراً.// انتهى //18:41ت م0217