أبها 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستقبل فرع جامعة الملك خالد بتهامة منسوبي ومنسوبات الفرع اليوم، وسط استعدادات واحترازات متعددة في المقرات التابعة للفرع، تمثلت في نظافتها وتعقيمها، إضافة إلى توفير اللوحات الإرشادية ووسائل السلامة والنظافة والتعقيم وكذلك الفحص الطبي.وأكد المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري أهمية الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة، وبالتعليمات والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرهما من الجهات ذات العلاقة.وأشار إلى أن الشؤون الفنية ممثلة في إدارة الخدمات والصيانة وإدارة الأمن والسلامة والعيادات الخارجية قامت منذ وقت مبكر بالعمل على تعقيم مواقع العمل في كافة المقرات وتجهيزها بنقاط فرز يتم من خلالها التأكد من سلامة الجميع ومدى التزامهم بالاحترازات الوقائية، حيث جُهزت تسع نقاط فرز في كل المقرات في فرع الجامعة.// انتهى //18:43ت م0218