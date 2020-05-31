ينبع 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسبدأت الجهات الحكومية بمحافظة ينبع العودة التدريجية للدوام الرسمي اليوم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل حفاظا على صحة وسلامة الموظفين من جائحة فيروس كورونا المستجد.وجرى ضمن الاحترازات اللازمة مراعاة المرونة في تقسيم ساعات العمل وتحقيق الموظفين للتباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المسبقة لمقرات العمل في الأقسام وجميع الأجهزة والأسطح للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومتلقي الخدمات والحرص على توفير متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات في حين تكون عودة الموظفين تدريجيًا وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري// انتهى //18:44ت م0219