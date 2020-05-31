تبوك 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستأنفت الإدارات الحكومية في منطقه تبوك اليوم, مهام أعمالها وممارسة نشاطها وتقديم خدماتها للمستفيدين بعد توقف يزيد عن 75 يوما، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة, بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وعملت الإدارات الحكومية بالمنطقة منذ وقت مبكر على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية استعدادًا لاستقبال الموظفين لممارسة أعمالهم وسط بيئة صحية وأمنة، وفق إجراءات التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الوقائية في مقرات العمل، الهادفة إلى منع من انتشار فيروس كورونا المستجد.وواكبت وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك انطلاقة الدوام في عدد من الجهات الحكومية، بداية من نقاط فحص درجات الحرارة للموظفين، عند مدخل كل إدارة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي، وتطهير وتعقيم المكاتب والمباني ومقرات العمل بكافة أجزائها، والالتزام بخطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة, للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100٪ بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري.// انتهى //18:56ت م0220