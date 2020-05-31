الأحساء 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساستقبل 700 جامع ومسجد بمحافظة الأحساء اليوم, المصلين وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" لحظات دخول المصلين الذين تقدمهم مدير عام إدارة المساجد بمحافظة الأحساء عبدالعزيز بن سالم الكليب وحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاتهم للتباعد الاجتماعي بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين صفوف المصلين، ورفع المصاحف مؤقتاً، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، مع بدء فتحها للمصلين واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الأخرى الموصى العمل بها من قبل الجهات ذات العلاقة.وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمحافظة قد نفذ بالتعاون مع أمانة الأحساء والفرق التطوعية التابعة لجمعية بر الأحساء قبل فتح الجوامع والمساجد للمصلين أعمال التنظيف والتعقيم والتعطير للجوامع والمساجد، بالإضافة إلى الساحات والمداخل واتخاذ جميع الاحترازات الصحية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.// انتهى //19:20ت م0223