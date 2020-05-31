بريدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسقدم معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، شكره لمنسوبي الجامعة خلال حفل المعايدة الذي أقيم "عن بعد" صباح اليوم، بعودتهم لمقرات عملهم، على ما بذلوه من جهود في منظومة التعليم الإلكتروني في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا، مبشرًا كافة المنسوبين والمنسوبات بأن الجامعة قد حلت في مركز متقدم بين الجامعات التي حققت نسبة عالية في نجاح التعليم عن بعد، مع اكتمال منظومة التعليم الإلكتروني بالجامعة التي شملت مختلف المقررات وأثبتت نجاحها – بفضل الله تعالى – ثم بالجهود المبذولة من الجميع.وأكد رئيس الجامعة على كافة المنسوبين والمنسوبات بضرورة العودة بحذر والالتزام التام بالتدابير الوقائية المعلن عنها لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الجميع، والالتزام بمراحل العودة المقررة وتوقيتاتها حرصا من الجامعة على الوصول إلى أقصى معدلات الأمن والسلامة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الجميع ويكشف عن بلادنا وسائر البلدان الوباء والأمراض وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه وسوء.// انتهى //19:21ت م0224