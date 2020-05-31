رام الله 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 627.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي اليوم أن الإصابة الجديدة سُجلت لمرأة من بلدة حجة في قلقيلية، وقد انتقلت إليها العدوى من خلال والدها الذي أُعلن عن إصابته سابقاً.وبينت أن عدد الإصابات النشطة يبلغ 99 إصابة، منها 22 إصابة داخل مدينة القدس، وإصابة واحدة في ضواحيها، و21 إصابة في محافظة الخليل، و13 إصابة قي قلقيلية، و42 إصابة في قطاع غزة.وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي يبلغ 523 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و212 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) و18 حالة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).// انتهى //19:34ت م0227