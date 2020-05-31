الجزائر 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 9394 حالة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 653 وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 199 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5748 حالة، فيما يرقد 23 مصابا في العناية المركزة.// انتهى //19:37ت م0229