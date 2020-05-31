بغداد 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسسُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 260 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وواسط وذي قار وبابل ودهوك وديالى والسليمانية والمثنى والديوانية والأنبار وكركوك وميسان , ما يرفع عدد الإصابات الكلي المثبت بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 6439 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 205, كما تم تسجيل 46 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 3156 حالة, فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى الآن 3078 مريضا, منهم 46 في العناية المركزة.// انتهى //19:37ت م0230