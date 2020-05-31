رام الله 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسقال نادي الأسير الفلسطيني اليوم: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2020 أكثر من 750 مواطناً فلسطينياً من القدس، طالت جميع الفئات، بما فيهم نساء وأطفال وقيادات ونشطاء.وأوضح نادي الأسير أن سياسة الاعتقال الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بكثافة عالية في القدس تهدف من خلالها إلى تقويض أي عمل من شأنه الإسهام في دعم صمود المواطن المقدسي، وحماية المسجد الأقصى، علماً أن بعض المواطنين تعرضوا للاعتقال عشرات المرات، إضافة إلى التحقيق المتكرر معهم عبر حملات الاستدعاءات.وأشار النادي إلى أن قرارات الاحتلال التي تُصدرها بحق المعتقلين المقدسيين تتركز على إصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى وعن القدس، إضافة إلى قرارات الحبس المنزلي التي طالت الفتية والأطفال على وجه الخصوص.// انتهى //19:38ت م0231