عرعر08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسشهدت الجهات الحكومية بمنطقة الحدود الشمالية العودة التدريجية للدوام الرسمي اليوم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل، حفاظاً على صحة الموظفين وسلامتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وحرصت الجهات بالمنطقة على تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مرافقها كافة، وتوفير متطلبات الوقاية الشخصية، مثل المعقمات والمطهرات ، وتعزيز التباعد الاجتماعي ومنع تجمعات العمل، والمصافحة بالأيدي،ولبس الكمامات، والحفاظ على نظافة الأيدي بشكل مستمر، وارتداء القفازات، هذا وتكون عودة الموظفين تدريجياً وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .وقسمت ساعات العمل ، بهدف منع الازدحام في مداخل ومخارج مقرات العمل والقيام بعمليات التطهير والتعقيم في البوابات الرئيسة، وفحص درجات حرارة الموظفين قبل الدخول، والحفاظ على التعقيم المستمر للإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومتلقي الخدمة .// انتهى //20:57ت م0235