طريف 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسفتحت الجوامع والمساجد بمحافظة طريف اليوم أبوابها أمام المصلين وسط جهود مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا .عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" رصدت جاهزية الجوامع والمساجد والجهود المبذولة حفاظاً على سلامة وراحة المصلين، وكذلك تقيد أئمة الجوامع والمساجد بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح المساجد قبل الآذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الآذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة ، وكذلك رفع المصاحف والكتب مؤقتا، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين المصلي والآخر، والإبقاء على فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وعدم دخول الأطفال ممن هم أقل من 15 عاما، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد .// انتهى //21:03ت م0236