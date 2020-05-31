الطائف 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسهنأ معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم، مدير عام ومنسوبي تعليم المحافظة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال حفل المعايدة الافتراضي "عن بعد"، الذي أقامته إدارة تعليم بالمحافظة.وأشاد الميموني بهذه المبادرة التي نفذتها إدارة التعليم، منوهاً ببرامج الإدارة وفعالياتها المختلفة، ومقدمًا للقائمين عليها الشكر والتقدير على تفعيل هذه المناسبة الاجتماعية، التي روعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.من جهته رفع مدير عام التعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي التهنئة باسمه ونيابة عن أسرة تعليم المحافظة، للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، لافتاً النظر إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة المساندة للعملية التعليمية، الداعمة لتوجهات الوزارة المستقبلية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، ومشيداً بتجربة "التعليم عن بعد" في مدارس المحافظة، مستعرضاً خلال اللقاء جهود الإدارات التعليمية وأندية الحي والكشافة، فيما يتعلق بتعزيز الوعي الصحي بفيروس كورونا لدى الطلاب.// انتهى //21:05ت م0237