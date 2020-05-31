الرياض 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم بعد عودة المنافسات التي توقفت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بتغلبه على ضيفه أونيون برلين 4 - 1 اليوم في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.وسجل فلوريان نويهاوس عند الدقيقة (17) والفرنسيان ماركوس تورام "هدفين" عند الدقيقتين (41 و 59) والحسن بلايا عند الدقيقة (81) لمونشنغلادباخ، فيما سجل السويدي سيباستيان إندرسون عند الدقيقة (50) الهدف الوحيد لأونيون برلين.وارتقى مونشنغلادباخ بهذا الفوز إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 56 نقطة، أمام باير ليفركوزن بفارق الأهداف، بانتظار مباراة لايبزيغ (55 نقطة) مع مضيفه كولن غداً ، في حين تراجع أونيون برلين إلى المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.وعزز مونشنغلادباخ آماله في نيل إحدى البطاقات الأربع المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علما أنه تصدّر الترتيب لعدة مراحل خلال البطولة.// انتهى //21:10ت م0238