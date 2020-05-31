الأحساء 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسهنأ معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، اليوم عبر الاتصال المرئي منسوبي الجامعة بعيد الفطر المبارك، متمنياً من الجميع الالتزام بكل التوجيهات والتعليمات الاحترازية والوقائية، وحتمية العمل بمبدأ التباعد الاجتماعي، حتى نتجاوز جائحة فيروس كورونا ، وتستكمل الجامعة مشروعاتها وأعمالها حسب الخطط المرسومة والاستمرار في تقديم مزيد من المبادرات البناءة.وأشار معاليه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل لإضافة المنجزات النوعية التي تعمل عليها الجامعة، منوهاً بما حققته الجامعة من نجاحات تعليمية، وبحثية، ومجتمعية، وتقنية، وإعلامية، عبر منظومتها الإلكترونية التي استطاعت خلالها أن تضع خطتها المدروسة والشمولية لإدارة المرحلة الحالية بكوادرها الإدارية والفنية والتعليمية.ونوه معالي الدكتور العوهلي، بما قدمته القيادة الرشيدة "أيدها الله" وجميع قطاعات الدولة التي أسهمت وما تزال في إدارة هذه المرحلة باحترافية واقتدار بعون من الله وتوفيقه، مثمنًا لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والفنية، وطلبة الجامعة التعاون لتجاوز هذه الظروف الطارئة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن العزيز قيادته الرشيدة، وشعبه، ويرفع كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.وتبادل منسوبو الجامعة من وكلاء وعمداء وهيئة تدريس وإداريين التهاني بالعيد السعيد، مؤكدين حرص الجميع على تحقيق الانسجام المطلوب، ومواصلة العطاء لتجاوز هذه المرحلة والظروف بنجاح وتميز.// انتهى//21:34ت م0240