عام / مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة يتفقد استعدادات مساجد جدة لاستقبال المصلين
الأحد 1441/10/8 هـ الموافق 2020/05/31 م واس
جدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس
تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري اليوم جامع خديجة بنت خويلد بجدة ، للاطلاع على الإجراءات المتخذة لاستقبال المصلين وفق إجراءات احترازية وقائية .
وأوضح الدكتور الخامري أن فرع الوزارة يتابع أعمال الصيانة والتعقيم والتطهير في 2200 جامع ومسجد داخل المحافظة ، حيث جرى تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد من قبل مؤسسات الصيانة وبالتعاون مع أمانة محافظة جدة، التي شملت ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة .
وأشاد الخامري بالجهود التي بذلتها الوزارة لتهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة، وحرصهم على تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية، واتخاذ الإدارة عددا من الإجراءات منها التباعد بين المصلين ، وعمل فواصل بين المصلين داخل المساجد والجوامع بوضع لاصقات وعلامات أرضية تلزم المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل وآخر ، ولبس الكمامة القماشية ، وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة معهم ، وعدم تركها بعد الصلاة ، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ، والوضوء في المنزل ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، وأن تفتح الجوامع في يوم الجمعة قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة ، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة بالإضافة لترجمة التعليمات الاحترازية لعدد من اللغات ووضعها كملصقات عند مداخل الجوامع .
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