الرباط 8 شوال 1441 ه موافق 31 مايو 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 27 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 7807 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 205 وفيات بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء بلغت 5459 حالة بعد تعافي 58 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.//انتهى//21:46ت م0244