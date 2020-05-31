الدوادمي 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسشهدت الجهات الحكومية بمحافظة الدوادمي اليوم العودة التدريجية للدوام الرسمي بعد رفع تعليق الحضور لمقرات العمل وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل، حفاظاً على صحة الموظفين والمراجعين وسلامتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقامت الجهات الحكومية بالمحافظة بعمليات التطهير والتعقيم لإداراتها وجميع مكاتب الموظفين وصالات استقبال المراجعين ومرافقها الحيوية استعداداً لعودة الدوام الرسمي، من أجل توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للموظفين والمراجعين وتعزيز الجهود الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وحفاظاً على سلامة الجميع.وحرصت تلك الجهات على تطبيق التباعد بين موظفيها، مع مراعاة المرونة في تقسيم ساعات العمل، ومنع التجمعات، وفحص درجات الحرارة لجميع الموظفين عند الدخول لمقر أعمالهم، إلى جانب توفير المعقمات والمطهرات عند البوابات الرئيسة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات عند دخول المنشأة، واستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين عن بعد، ومراعاة عملية التدرج في عودة الموظفين حسب مراحل حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100%، مع نهاية شهر شوال الحالي بإذن الله.// انتهى //21:55ت م0246