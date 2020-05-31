سكاكا 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسألزمت أمانة منطقة الجوف المطاعم والمقاهي بمنطقة الجوف بمنع استخدام قائمة الطعام الورقية واستبدالها بشاشات داخلية على أن تقوم الأمانة بتزويد أصحاب المحلات بعبارات توعوية توضع على الشاشة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ‏حرصاً من أمانة منطقة الجوف على تطبيق أعلى معايير السلامة العامة .وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله بن بدر الماجد أن الفرق الرقابية وبتوجيه من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرصت من خلال جولاتها الرقابية على التأكد من تطبيق المطاعم والمقاهي الإجراءات الاحترازية التي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتأكيد التباعد الاجتماعي ، والتأكد من توفر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة للمس،.وجرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العوائل، وإزالة الأغطية القماشية على تلك الطاولات ليسهل تنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه بصفه دائمة بوجود سجل خاص بالتنظيف.وأكدت الأمانة على أصحاب المنشآت بضرورة معرفة "بروتوكولات" عمليات دخول وخروج العاملين وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات مع التأكيد على ادارة المطعم بلبس الكمامة طوال الوقت وإزالتها في أثناء تناول الطعام فقط وتفعيل الحجز المسبق والانتظار في بالسيارة تلافياً للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض تنفسية.ولفت الماجد الانتباه إلى التأكيد على أصحاب المنشآت والمطاعم بمنع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محلات ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى عدم استخدام أدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار، واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـ 12 ليلا.يذكر أن أمانة منطقة الجوف حرصت من خلال جولاتها على المطاعم التأكد من تطبيق البروتوكلات الوقائية الجديدة من أجل بيئة آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات على المطاعم والمقاهي في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين للبروتوكولات المنظمة لعمل تلك المطاعم، منبهةً على الجميع أنه في حال وجود أي ملحوظات عن تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق "البروتوكولات" الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر خدمة العملاء 940 على مدار الساعة.// انتهى //22:18ت م0248