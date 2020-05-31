جدة 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسشهدت مراكز وأسواق محافظة جدة حركة تجارية وشرائية جيدة، إثر عودة النشاطات الاقتصادية اليوم إلى المجمعات التجارية ومحال التجزئة والجملة، وسط التزامٍ بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى جانب تطبيق معايير السلامة، لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل.ورصدت المراكز والمحال التجارية كافة مجهوداتها بتنفيذ أعمال التعقيم والتنظيف، وتوفير المعقمات والقفازات والكمامات للمتسوقين لاستخدامها قبيل التسوّق حفاظاً على سلامة الجميع، إضافة للاستمرار في تنفيذ الإجراءات المعتادة مثل قياس درجة حرارة جميع المتسوقين، وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل.من جهته يواصل فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً قي الفرق الرقابية الجولات الميدانية لمتابعة وتقييم التزام مختلف المنشآت بالتدابير والضوابط للحدّ من جائحة فيروس كورونا، والتأكد من استمرار منع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل والحلاقة، والأندية الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية.// انتهى //23:11ت م0256