الزلفي 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسشارك قادة كشافة إدارة التعليم في محافظة الزلفي اليوم في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل التابعة لإدارة التعليم، حفاظاً على صحة الموظفين وسلامتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال القيام بقياس درجات الحرارة لجميع الموظفين عند الدخول للمقرات، وتقديم المعقمات والمطهرات عند البوابات الرئيسة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات عند دخول المنشأة.// انتهى //23:13ت م0257