طريف 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسعاد منسوبو الجهات الحكومية بمحافظة طريف اليوم تدريجياً للدوام الرسمي بعد رفع تعليق الحضور لمقرات العمل وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل، حفاظاً على صحة الموظفين والمراجعين وسلامتهم من فيروس كورونا المستجد.وقامت الجهات الحكومية بالمحافظة بعمليات التطهير والتعقيم لإداراتها وجميع مكاتب الموظفين وصالات استقبال المراجعين ومرافقها الحيوية استعداداً لعودة الدوام الرسمي، بتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للموظفين والمراجعين وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وحفاظاً على سلامة الجميع.وحرصت تلك الجهات على تطبيق التباعد بين موظفيها، مع مراعاة المرونة في تقسيم ساعات العمل ومنع التجمعات، وفحص درجات الحرارة لجميع الموظفين عند الدخول لمقر أعمالهم، إلى جانب توفير المعقمات والمطهرات عند البوابات الرئيسة، وتأكيد ضرورة ارتداء الكمامات عند دخول المنشأة، واستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين عن بعد، ومراعاة عملية التدرج في عودة الموظفين حسب مراحل حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //00:16ت م0260