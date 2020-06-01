جيزان 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسشهدت الإدارات الحكومية بمنطقة جازان اليوم عودة منسوبيها تدريجياً للدوام الرسمي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقرات العمل، وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا.وعملت هذه الإدارات على تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مختلف مرافقها، والحرص على توفير متطلبات الوقاية الشخصية، مثل المعقمات والمطهرات مع توجيه الموظفين بضرورة ارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على نظافة الأيدي بشكل مستمر، وتعزيز التباعد الاجتماعي ومنع تجمعات العمل، والمصافحة بالأيدي، في حين تكون عودة الموظفين تدريجياً وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100٪ بالتزامن مع نهاية شهر شوال الحالي.وقسمت الإدارات الحكومية ساعات العمل بين موظفيها منعا للازدحام في مداخل ومخارج مقارات العمل بعد عمليات التطهير والتعقيم المنفذة على البوابات الرئيسة، مع فحص درجات حرارة الموظفين قبل الدخول، والحفاظ على التعقيم المستمر للإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومتلقي الخدمة.// انتهى//00:21ت م0261