جيزان 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسوثقت "واس" جهود القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة جازان، التي ركزت ميدانياً على تطبيق أمر منع التجول من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .عدسة وكالة الأنباء السعودية رافقت رجال الأمن خلال وقوفها على تنفيذ هذا الأمر الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار فيروس كورونا من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع والطرق بمدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز التابعة لها خلال منع التجول في سبيل توفير بيئة صحية سليمة .// انتهى //00:36ت م0262