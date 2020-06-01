عدن 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واسرحب معالي وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله الأملس بتنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة لمؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في بلاده والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن أمله بأن يسهم المؤتمر في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من جائحة كورونا المستجد وانقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على الشرعية اليمنية، متطلعاً بأن يسهم المؤتمر في دعم العملية التعليمية والتربوية التي تأثرت بالأحداث في بلاده.// انتهى //00:49ت م0263