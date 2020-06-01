مابوتو 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واساعلن رئيس موزامبيق فيليبه نيوزي إن القوات الحكومية في بلاده اشتبكت على نطاق واسع في قتال مع متمردين عقب هجومهم على بلدة ماكوميا في المنطقة الشمالية الغنية بالغاز .واوضح في تصريحات له اليوم ان هذا الهجوم على البلدة، يأتي وسط تمرد لمجموعة من الميليشيات في إقليم كابو ديلجادو بدأ عام 2017 وأخذ وتيرة متسارعة خلال الأشهر الأخيرة.يذكر ان مدينة ماكوميا، التي تقع على بعد 230 كيلومترا عن العاصمة الإقليمية بيمبا، هي أحدث مدينة مهمة تتعرض للهجوم منذ بداية العام، حيث صعدت الميليشيات التي يشتبه بصلتها بتنظيم "داعش" الارهابي هجماتها واستولت لفترة وجيزة على بلدة موسيمبوا دا برايا ذات الأهمية الاستراتيجية.// انتهى //02:32ت م0267