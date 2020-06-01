أديس أبابا 08 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020 م واس‏‫أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الامراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا وصل إلى 135 ألفًا و 292 حالة.وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن حالات التعافي في القارة بلغت 56 ألفًا و 416 حالة، مع تسجيل 3922 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس، مشيرًا إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت النسبة الأكبر للإصابات بـ 40542 حالة إصابة.// انتهى //02:58ت م0268