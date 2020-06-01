الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة وأستراليا.. علاقات وطيدة ورؤى مشتركة.فيصل بن بندر استقبل المفتي والمهنئين بعيد الفطر.أمير الرياض يؤكد ثقة القيادة في الجميع لتجاوز الجائحة العالمية.أمير جازان يتفقد محافظة العارضة ويدشّن المستشفى العام.جهود «أبطال الصحة» عظيمة.. والوعي المجتمعي سبيلنا لتجاوز الجائحة.وزارة العدل تُعلق 37 ألف طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل.عبدالعزيز بن سعود يلتقي كبار مسؤولي الداخلية وقادة الأمن عبر الاتصال المرئي.المعلمي: استضافة المملكة لمؤتمر المانحين لليمن تجسد دورها الإنساني وتؤكد مكانتها الرفيعة.أمير القصيم يتبادل التهاني بعيد الفطر مع مسؤولي المنطقة.انطلاق المرحلة الثانية من تطبيق منع التجول في المملكة.«البلديات» تصدر الإجراءات الوقائية داخل المطاعم والمقاهي.الرئيس الأميركي: دول المجموعة عفّى عليها الزمن.كورونا يتجاوز عتبة ستة ملايين إصابة.السودان يستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي.الأقصى يستقبل المصلين بعد إغلاق دام شهرين.«لا أستطيع التنفس».. رد صيني على انتقادات أميركية للحريات.// يتبع //06:52ت م0005