المدينة المنورة 9 شوال 1441هـ الموافق 1 يونيو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني في مدى الرؤية .وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم الاثنين .// انتهى //06:53ت م0006