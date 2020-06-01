طوكيو 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستراجعت أرباح الشركات اليابانية قبل خصم الضرائب بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1ر15 تريليون ين (140 مليار دولار) خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ 10 سنوات ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أظهره تقرير حكومي اليوم الاثنين.وجاء في تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية، أن القراءة تمثل الربع الرابع على التوالي من التراجع في الاقتصاد الذي اصابه الركود.وقالت الوزارة إن استثمارات الشركات اليابانية ارتفعت بنسبة 3ر4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4ر16 تريليون ين في الفترة من يناير إلى مارس، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 5ر3 بالمئة إلى 6ر359 تريليون ين.وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 4ر3 بالمئة في الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نموا سلبيا لربعين متتاليين، وفقًا لتقرير حكومي صدر في منتصف مايو.// انتهى //06:53ت م0007